Yo Soy 2026: Ricardo Morán quiso votar por “Isabel Pantoja” tras su dúo con “Juan Gabriel”

Paulina Villalobos encarnó a “Isabel Pantoja” y tuvo como dupla a un imitador histórico de la competencia, Ronald Hidalgo, imitador de “Juan Gabriel”. Ambos maravillaron con la interpretación del tema “Así fue”. La dupla regaló una actuación de mucho nivel técnico y de gran performance escénica, que llegó a emocionar al jurado y al público, como se demostró en los elogios que recibieron.

Jely Reátegui felicitó la forma como recrearon el amor que tienen ambos artistas en la vida real y reconoció el esfuerzo desde el inicio por llegar a ese sentimiento, que finalmente se pudo transmitir de manera excelente.

Ricardo Morán se animó a decir: “Perdón, es que iba a votar por Isabel Pantoja, pero me acordé de que soy jurado y no puedo”, dejando en claro que le encantó la participación que les regalaron. Además, destacó que la figura de Paulina en el escenario ha cambiado: dejó de ser la “estatua de mármol”, como él la llamó, y ha empezado a conmover y actuar en todo el sentido de la palabra.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!