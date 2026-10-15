Yo Soy 2026: “Ricky Martin” fue nombrado “la persona más chancona de la competencia”

Favio Enríquez volvió a brillar como “Ricky Martin” con la canción “Fuego de noche, nieve de día”. Desde otra faceta, dejando de lado la sensualidad y expresando mayor emotividad, Favio destacó de igual forma con una balada, y el jurado no dudó en aplaudir y reconocer su excelente nivel de imitación.

Jely Reátegui comentó una ocurrencia: “En mi vida, he tenido momentos de tristeza, porque no fui al concierto de Ricky Martin cuando vino. Pero, ahora estoy feliz, porque ahora fui, estoy aquí y he visto a Ricky Martin”. Además, señaló un dato interesante: “Bien con esta balada, con esta canción audicionaste en vivo”, destacando su enorme avance en la competencia.

Ricardo Morán se unió a los halagos y dijo: “Este concurso demuestra quién es chancón y tú eres chancón. Si me das una persona talentosa y una persona chancona, yo siempre voy a preferir trabajar con la chancona (…) Eres la persona más chancona de la competencia”. Así, felicitó su arduo esfuerzo por perfeccionar su trabajo como imitador.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!