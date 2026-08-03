Yo Soy 2026: Así se vivió la conferencia de prensa con Ricardo, Jely, Cachín, Franco y Alicia

Este lunes 3 de agosto se realizó la esperada conferencia de prensa de Yo Soy 2026, el exitoso reality de imitación que ha cambiado la vida de miles de talentos en el Perú vuelve este sábado 8 de agosto a las 9:00 p.m. con un gran concierto en vivo. Aquí te contamos los detalles.

La conferencia de prensa de YO SOY 2026 arrancó con la presentación de Franco Cabrera, quien dio la bienvenida al público e invitó al escenario a los integrantes del jurado: Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara “Cachín”. La gran novedad llegó con el ingreso de Alicia Mercado, presentada oficialmente como la nueva coconductora del programa.

Uno de los anuncios más esperados fue el de una edición especial en vivo, que se realizará este sábado a las 8:00 p. m. para celebrar el regreso de Yo Soy. Franco adelantó que la noche reunirá a algunos de los mejores imitadores del programa y dejó abierta la posibilidad de que el público vea a integrantes del equipo en un rol inesperado. “De repente vemos a algunos del equipo haciendo una imitación, alguno del jurado o Alicia”, comentó. Entre risas, Jely Reátegui respondió: “Quizás… pero no puedo adelantarlo”. Además, invitaron al público a asistir al evento llamando al 956 804 121.

Durante la conferencia, Ricardo Morán recordó el impacto que ha tenido el formato desde su estreno. “Estamos prontos a cumplir 15 años con ‘Yo Soy’. Es emocionante porque este sábado será un concierto en vivo, una fiesta que incluso puede involucrar al jurado”, señaló.

El productor también resaltó que Yo Soy continúa siendo el único programa descentralizado de la televisión peruana. “La mayoría de nuestros ganadores han sido de provincia. Somos el único programa que sale de Lima para realizar programas completos en distintas ciudades y buscar talento”, afirmó. Además, destacó que esta temporada ha reunido participantes de todo el país: “Ha venido gente de todos lados y eso nos hace sentir orgullosos. Desde abril de 2012 buscamos talento y les damos la oportunidad de construir una carrera artística”.

No te pierdas la transmisión EN VIVO desde las 10:00 a. m. y descubre todo lo que trae Yo Soy 2026.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.