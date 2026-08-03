Ministro de Defensa anuncia que se militarizarán puestos fronterizos más importantes del país

El Ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, anunció que, dentro los pedidos de facultades que solicitará el Gobierno al Congreso de la República, se encuentra la decisión de militarizar los puestos fronterizos más importantes del país, para reforzar la seguridad contra el crimen.

“El paquete legislativo para poder militarizar los puestos fronterizos más relevantes está en proceso, lo vamos a aprobar en el Consejo (de Ministros) y parte tendrá que ver con las facultades que se tendrán que solicitar al Congreso”, dijo a los medios de comunicación en el Grupo Aéreo N° 8.

“Parte integral de la política de seguridad es tener control estricto de nuestras fronteras, que es donde comienza la soberanía nacional, y evitar que estas lacras criminales infecten nuevamente nuestro país. Delincuente que cumple su condena no se le puede soltar en el Perú, va a ser inmediatamente expulsado. Las Fuerzas Armadas van a colaborar con todo lo que requiera la Cancillería y el Ministerio del Interior para asegurarnos de librar a nuestra patria de este veneno de la criminalidad”, añadió.

Durante una transmisión en vivo por sus redes sociales, la presidenta Keiko Fujimori anunció que próximamente habrá presencia de miembros de las Fuerzas Armadas en las calles. “Hemos ya aprobado en el Consejo de Ministros para que las Fuerzas Armadas colaboren con el INPE, en la seguridad de los penales, sino también en los próximos días las Fuerzas Armadas estarán en las calles y también en el sistema de transportes”, dijo la mandataria el domingo 2 de agosto.

REPATRIADOS DESDE VENEZUELA

Keiko Fujmori, junto a los ministros de Defensa, Rafael Belaunde; de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; y de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, recibieron a 10 compatriotas que fueron repatriados desde Venezuela, luego de quedar en situación de vulnerabilidad como consecuencia del doble sismo que afectó principalmente a la ciudad de la Guaira, el pasado 24 de junio.

Los connacionales llegaron al territorio nacional en el mismo avión que en otro viaje llevó a tres integrantes de la organización criminal ‘Tren de Aragua’ a su país de origen, tras ser expulsados del país por una decisión del Poder Judicial.

“Delincuente que cumple su condena no se le puede soltar en el Perú, va a ser inmediatamente expulsado. Las Fuerzas Armadas van a colaborar con todo lo que requiera la Cancillería y el Ministerio del Interior para asegurarnos de librar a nuestra patria de este veneno de la criminalidad”, manifestó el titular del Mindef.

VIDEO RECOMENDADO