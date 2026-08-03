Irán niega negociaciones con EE.UU. pese al anuncio de Trump sobre la reanudación del diálogo

Irán negó que exista un canal de diálogo abierto con Estados Unidos, a pesar de que Donald Trump había asegurado que las conversaciones con Teherán se reanudarían. “Actualmente no tenemos negociaciones con Estados Unidos”, declaró el vocero de la Cancillería iraní, Ismail Bagaei, en conferencia de prensa.

Según el funcionario, mientras persista el bloqueo naval contra su país, la agresión militar e incumplimientos por parte del país norteamericano, no habrá modificaciones sustanciales en la situación del estrecho de Ormuz. En ese marco, confirmó que el único diálogo activo por ahora es con Omán, orientado a garantizar el tránsito seguro por esa vía marítima.

“Estas negociaciones son bilaterales entre dos Estados ribereños. Otros pueden desempeñar un papel constructivo o destructivo, pero el asunto corresponde a Irán y Omán”, sostuvo Bagaei, quien remarcó que un pacto sobre esa ruta es indispensable, aunque no suficiente, para reabrir el estrecho.

En paralelo, el ministro interino de Defensa iraní, Mayid Ibn al-Reza, planteó la urgencia de constituir un mecanismo de seguridad conjunto entre naciones islámicas, bajo el argumento de que la presencia de fuerzas ajenas a la región podriá constituir una fuente de inestabilidad. En llamada telefónica con su par turco, Yaşar Güler, sostuvo que el reciente conflicto bélico dejó en evidencia que la seguridad regional debe quedar en manos de los propios países de la zona, ya que la injerencia extranjera profundiza la desconfianza y la incertidumbre en lugar de aportar estabilidad. Asimismo, retomó la iniciativa iraní de conformar una alianza de seguridad conjunta, integrada por naciones como Turquía, Pakistán, Arabia Saudita y Egipto, entre otros países musulmanes de la región.

TRUMP ANUNCIA REINICIO DE DIÁLOGO

Donald Trump anunció que en horas de la tarde, de este lunes 2 de agosto, comenzarán las nuevas conversaciones con el régimen de Irán, luego de haber pospuesto un ataque militar que calificó como “el mayor desde la Segunda Guerra Mundial”. A bordo del Air Force One, Trump relató a la prensa que ahora el foco está puesto en la negociación. De acuerdo con perspectiva, los países de la región ven posible un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz y, luego, sobre la desnuclearización de Irán.

Según explicó el mandatario, la operación se suspendió debido a pedidos directos de Teherán y de países vecinos, quienes solicitaron evitar la acción militar para facilitar la posibilidad de un acuerdo diplomático. Detalló que la ofensiva estaba completamente preparada y que la solicitud de aplazamiento provino no sólo de Irán, sino también de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

Como se recuerda, el sábado por la noche, el jefe de Estado estadounidense anunció la cancelación de los ataques al alcanzarse un acuerdo preliminar entre Washington, Teherán e Israel, que incluiría la apertura “inmediata, completa y total” del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear iraní. Afirmó que aceptó frenar la ofensiva “por el bien del mundo y, asimismo, por la supervivencia de un Irán próspero”, aunque condicionó todo a que el pacto se concrete con rapidez.

Sin embargo, la versión de Trump no fue confirmada por Teherán. La agencia iraní Mehr negó que las autoridades hayan pedido a Estados Unidos abstenerse de nuevos ataques y calificaron la acusación de “una nueva mentira”, ya que, aseguran, las fuerzas armadas iraníes estaban en máxima alerta.

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