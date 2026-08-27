Yo Soy Castings 2026: ¡2 personas le dijeron que se parecía a Enrique Bunbury, así que llegó dispuesto a demostrarlo!

Mauricio Ormeño finalmente se animó a cumplir una meta que había postergado durante años: presentarse como Enrique Bunbury. El participante contó que dos compañeros de trabajo le dijeron que tenía un timbre similar al del cantante y que, aunque había querido audicionar anteriormente, el trabajo y los estudios no se lo permitieron.

Con un look muy similar al del artista español, Mauricio salió al escenario e intentó replicar su voz, postura y gestos. Sin embargo, el jurado consideró que todavía necesitaba preparación.

Ana Kohler señaló que estaba “engolando y forzando mucho” la voz, mientras que Ricardo Morán destacó la falta de técnica, estudio y entrenamiento físico para dominar al personaje. Los tres jurados le dieron un “No”, por lo que Mauricio no pasó a la siguiente ronda.

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