Yo Soy Castings 2026: ¡Imitador de Enrique Iglesias hizo reír al jurado con su historia familiar antes de cantar!

Esta vez Armando llegó dispuesto a convertirse en Enrique Iglesias, motivado por su hermana, aunque contó que el apoyo de su mamá depende de su humor. Antes de cantar, Armando también reveló que su padre, artísticamente hablando, participó en la temporada anterior, refiriendose a Marco Hurtado, nuestro querido Julio Iglesias.

Tras escucharlo, Ricardo Morán sorprendió con una broma sobre su desempeño, mientras Cachín destacó que físicamente sí tenía parecido con el artista y que en algunos momentos logró acercarse a su timbre. Jely Reátegui también reconoció algunos detalles de la interpretación.

El jurado coincidió en que Armando necesita seguir practicando y trabajar su técnica vocal. Con una sonrisa y tomándose las críticas con humor, el participante agradeció la oportunidad y se despidió del escenario.

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