Yo Soy Castings 2026: ¡De una audición que no funcionó a una segunda oportunidad como Manuel Medrano!

Carlo André regresó decidido a demostrar que había trabajado en su imitación de Manuel Medrano. El participante explicó que, desde su primera experiencia, aprendió a conocer mejor su propia voz y la del artista.

Antes de cantar, Carlo André llamó la atención del jurado con su particular look y sus tatuajes, entre ellos un halcón que, según explicó, representa “la libertad, el volar”.

Al iniciar su presentación, Ricardo Morán notó cierta inseguridad en las primeras frases, pero destacó que luego la interpretación “agarró cuerpo” y le dio el primer sí. Amy Gutiérrez también resaltó la cercanía de su voz con la de Manuel Medrano, aunque le recomendó continuar practicando. Finalmente, Cachín recordó su proceso anterior y aseguró que esta vez había llegado su momento. Los tres jurados coincidieron en que la preparación de Carlo André dio resultados y le dieron el pase a la siguiente ronda.

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