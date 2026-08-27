Yo Soy Castings 2026: ¡De actor y estatua humana a interpretar a un Canserbero que sorprendió al jurado!

Willem Chunga, actor de teatro que ha trabajado frente a cámaras y también se ha desempeñado como artista callejero y estatua humana en Jirón de la Unión, llegó al programa decidido a interpretar a Canserbero.

El participante explicó que eligió al artista por su mentalidad, filosofía de vida, música, lírica y poesía, además de encontrar varias similitudes entre ambos. Sobre el escenario, Willem apostó por una interpretación cargada de drama, tensión y gesticulación, recursos que fueron destacados por el jurado.

Cachín consideró que logró transmitir la tensión característica del personaje y le dio su sí, mientras que Jely Reátegui resaltó su potencial, aunque le recomendó trabajar la dicción y el manejo del micrófono. Ricardo Morán coincidió en que la interpretación tenía fuerza, pero advirtió que las letras de Canserbero funcionan casi como monólogos actorales, por lo que cada palabra debe entenderse.

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