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Así fue capturado en Colombia alias ‘Nairobi’, presunto cabecilla del Tren de Aragua en Perú | VIDEO

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Así fue capturado en Colombia alias ‘Nairobi’, presunto cabecilla del Tren de Aragua en Perú | VIDEO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El presunto cabecilla del Tren de Aragua en Perú, Luis Saúl Pérez Nieto, conocido con los alias de ‘Páez’ o ‘Nairobi’, fue capturado por la fuerza pública de Colombia en la localidad de Fontibón, Bogotá.

Señalado como hombre de confianza de Héctor Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, es acusado de coordinar extorsiones, tráfico de armas, homicidios y narcotráfico en corredores estratégicos de Sudamérica y Centroamérica.

Tras su detención, el Ministerio de Defensa de Colombia compartió un video del momento exacto de su intervención.

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