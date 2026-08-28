Así fue capturado en Colombia alias ‘Nairobi’, presunto cabecilla del Tren de Aragua en Perú | VIDEO

El presunto cabecilla del Tren de Aragua en Perú, Luis Saúl Pérez Nieto, conocido con los alias de ‘Páez’ o ‘Nairobi’, fue capturado por la fuerza pública de Colombia en la localidad de Fontibón, Bogotá.

Señalado como hombre de confianza de Héctor Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, es acusado de coordinar extorsiones, tráfico de armas, homicidios y narcotráfico en corredores estratégicos de Sudamérica y Centroamérica.

Tras su detención, el Ministerio de Defensa de Colombia compartió un video del momento exacto de su intervención.

A Colombia no vienen a cometer sus fechorías: en una nueva arremetida contra las estructuras que amenazan la seguridad del continente, cayó en Bogotá alias ‘Luis Páez’, señalado cabecilla transnacional del ‘Tren de Aragua’ y requerido por Estados Unidos. Este criminal habría… pic.twitter.com/3iw205fJyi — Mindefensa (@mindefensa) August 28, 2026

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ