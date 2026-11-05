Yo Soy Castings 2026: “Alex Turner” celebró con la producción por ser comunicador y avanzó de ronda

Leo de Marfil vino a imitar a “Alex Turner”. Antes de su presentación, Ricardo Morán estuvo bromeando con el equipo de producción: “Toda esa gente estudió Comunicaciones, ¿para qué?, ¿para terminar ahí? Lo único que le falta es un jonca de chelas ahí al medio”. El participante respondió sorprendentemente: “Pero así somos los comunicadores, yo también soy comunicador”. Tras saberlo, se unió al grupo y celebraron cada vez que alguien del programa decía que había estudiado la misma carrera, lo que dejó un divertido momento.

Al terminar el casting, Ricardo le advirtió: “Si tú recibes un sí de la mesa del jurado, quiero que sepas que la batalla la llevas cuesta arriba, porque los otros lo vienen haciendo bastante bien. Con más presencia, con más cuerpo, con un poquito mejor de inglés. ¿Cómo ves esa competencia?”.

Con mucha seguridad, el participante contestó: “Yo creo que estoy de todas maneras, porque además yo toco la guitarra como Alex Turner y toco bien”. Ante esa confianza, Ricardo dio el primer “sí”, argumentando su anhelo de ver la batalla de “Alex Turners”.

Jely Reátegui también mostró interés en ver ese cruce de imitadores del mismo artista, pero sintió que aún le faltaban detalles por pulir en su imitación y dijo “no”.

Ante ello, Carlos Alcántara dio el segundo “sí” y dijo: “Son dos imitadores, contigo son tres. Yo te recomendaría que entre ustedes, intercambien celulares y mantengan buenas comunicaciones”, lo que desató otra celebración con el grupo de la producción.

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