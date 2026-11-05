Yo Soy Castings 2026: “Thom Yorke” venció su miedo escénico y fue aplaudido por su innegable talento
Victor Soto vino a cantar como “Thom Yorke”, vocalista de la icónica banda “Radiohead”. En las dinámicas de preguntas con el jurado, el participante contó su difícil camino para perder la timidez en el escenario, desde cantar en karaokes hasta performar delante de la gente, aquello fue reconocido y aplaudido por Ricardo Morán. En su presentación, el participante demostró el talento que contó que ocultaba y el jurado confirmó su enorme capacidad, ya que al terminar la canción, toda la gente del programa aplaudió por su actuación.
A pesar de ello, Jely comentó: “Cantas muy bonito y creo que sientes muy bonito. Pero, me parece que también necesitas un poco más de práctica, un poquito más de experiencia y que esos nervios no se apoderen de ti”, terminando por decir que “no”, pero pidiendo que regrese en una próxima ocasión con más preparación.
Ricardo coincidió: “Te has mandado a imitar a un gigante. También, eso es valiente y tienes talento, no te vas a ir de este escenario sin esa confirmación”, así dio el segundo “no” del jurado y le agradeció por haber venido al casting.
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