Yo Soy Castings 2026: ‘Amy Winehouse’ sorprende al imitar a Barbarita de Cuba

En su segunda aparición en Yo Soy tras haberse presentado anteriormente como Amy Winehouse, Kiara Moraz dejó a todos con la boca abierta al llegar caracterizada como Barbarita de Cuba.

Lita Pezo elogió su versatilidad diciendo: “Qué tal cambio, tienes una voz muy linda, eres muy afinada, el color está pero lo que sí he sentido es que está un poco tímido”.

Por su parte, Jely Reátegui sintió que le faltaba energía caribeña, remarcando que Amy y Barbarita manejan vibras totalmente distintas. A pesar de las correcciones, el jurado apostó por su talento y clasificó a la siguiente etapa.

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