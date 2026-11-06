Yo Soy Castings 2026: “Billy Joel” impresionó tanto que el jurado no dejó que Jely lo interrumpiera
Jhon Mattos interpretó a “Billy Joel” con la canción “Honesty”. En su presentación, el participante demostró un dominio de técnica vocal que impresionó al jurado y, junto a ello, una gran similitud en su timbre de voz. Tanto así que Jely Reátegui quiso cortar la audición para dar su devolución, pero el resto del jurado pidió que no lo interrumpiera y que Jhon siguiera con su actuación.
Al terminar, Jely Reátegui consideró que tuvo una excelente audición, pero que aún hay puntos por mejorar en la parte interpretativa del personaje. Igualmente, dio el primer “sí” de la mesa.
En la misma línea, Ricardo Morán comentó que su instrumento vocal está muy bien cuidado y le pidió mayor entrega actoral, ya que este programa es de imitación en televisión, no de radio. A pesar de ello, dio el segundo “sí”, que le dio el pase a la siguiente ronda de Yo Soy.
¿Logrará “Billy Joel” sumar mayor entrega actoral en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.
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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!