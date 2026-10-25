Yo Soy castings 2026: Bombero voluntario ecuatoriano sorprende con su imitación como Víctor Manuelle

Steven Jiménez llega desde Ecuador, un bombero voluntario y cantante que cuenta con más de siete años participando en diversos certámenes musicales de su país. El participante se presentó con la firme intención de homenajear al “Sonero de la Juventud”, Víctor Manuelle.

Desde los primeros compases de la salsa, su soltura escénica y dominio del género llamaron la atención del jurado, logrando conectar con el ritmo que exige la interpretación del puertorriqueño.

Finalizada su presentación, Ricardo Morán tomó la palabra para brindarle una contundente devolución sobre su técnica vocal: “Muy bien Steven, muy bien el timbre, el manejo del aire, el matiz, con mucho sabor”. Es así como el participante logró obtener el sí unánime del jurado.

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