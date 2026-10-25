Yo Soy castings 2026: Hermano de ‘Payasito’ sorprende al jurado al imitar a Juancito de Agrupación Marilyn
Walter Vidales, hermano del también participante Yhair Vidales, se presentó con el objetivo de imitar a Juancito, la voz principal de la recordada banda argentina Agrupación Marilyn.
Su estilo vocal y entonación sorprendieron al jurado, especialmennte a Ricardo Morán, quien confesó su reacción inicial ante la audición: “Bueno, no tenía fe, sí cantas, pensé que nos estabas vacilando. No está mal, pero se escucha más como cover. Creo que debes salir a cantar y poner una orquesta”.
Por su parte, Lita Pezo le dedicó palabras de aliento: “Nos has sorprendido, sí cantas muy bonito, te animo a que lo sigas haciendo”. A pesar de los alientos, el participante no logró pasar a la siguiente ronda.
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