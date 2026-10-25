Yo Soy castings 2026: Ex integrante de coro de iglesia audiciona como Eddy Herrera

Marco Antonio Gómez, quien trabaja como mozo y bartender, llegó a las audiciones para cumplir su sueño de tributar al cantante dominicano Eddy Herrera. El participante relató que su amor por la música inició desde muy joven y que fortaleció su voz cantando en el coro de su iglesia.

Durante su presentación, Marco Antonio buscó plasmar el ritmo contagioso y el estilo característico del merengue sobre la pista.

Al finalizar, Ricardo Morán ofreció comentarios detallados sobre su afinación y timbre: “Bien parecido el timbre, pero con problemas de afinación”. Asimismo, Lita Pezo agregó una observación sobre la textura vocal del intérprete: “Me ha faltado un poco el raspado”. Aunque en jurado estuvo dudoso, el participante logró los tres ‘sí’, obteniendo su pase para la siguiente ronda.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!