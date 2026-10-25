Yo Soy castings 2026: ‘Payasito’ llega al set para imitar a Max Salvador
Desde Nazca, Yhair Vidales pisó el escenario para imitar al exponente de la música andina Max Salvador. El concursante recordó que en una temporada anterior llegó a participar disfrazado como Tito El Bambino durante cinco galas y explicó que se dedica al humor, la parodia y los shows infantiles como “payasito”.
Su estilo enfocado en la comedia se reflejó en su interpretación, donde Ricardo Morán cuestionó el enfoque humorístico: “Me parece que estás corriendo a llevarlo a la parodia, porque no he escuchado a Barney haciendo imitación. Se nos está escapando por ahí la imitación, te agradezco por el tributo”.
En contraparte, Lita Pezo resaltó el sentimiento tras el género interpretado: “Max Salvador tiene mucho sentimiento andino y fuerza, ten cuidado con lo que dice Ricardo”. Pese a las risas ocasionadas, el participante no logró convencer al jurado en su totalidad.
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