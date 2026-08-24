Yo Soy Castings 2026: ¡Camila Cabello apostó por una versión en vivo y demostró su evolución tras su primera audición!

Valera, imitadora de Camila Cabello, volvió al escenario después de una primera experiencia que la motivó a prepararse mucho más. Tras su anterior audición, comenzó a compartir en TikTok su proceso de formación con clases de canto, baile y actuación, siguiendo incluso el consejo que recordó de Ricardo Morán: “Si no te dedicas a formarte, te deformás”.

Para esta nueva oportunidad, Valera eligió una versión en vivo, decisión que fue destacada por el jurado. Jely Reátegui reconoció que había una “evolución tremenda” y valoró todo el trabajo detrás de su presentación, aunque le recomendó controlar mejor la adrenalina y los nervios para evitar desafinaciones. Por su parte, Cachín destacó que la imitadora llegó mucho más preparada y consideró que valió la pena esperar y atravesar la “puerta famosa” del programa.

Ricardo Morán también resaltó la elección de una versión en vivo, aunque señaló algunos problemas de emisión vocal, dicción y melismas que todavía deberá trabajar. Finalmente, los tres jurados le dieron el sí, permitiéndole continuar en la competencia.

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