Se instala Comisión Extraordinaria de Alto Nivel para la visita del papa León XIV al Perú

El ministro de Relaciones Exteriores Carlos Espá presidió hoy la reunión de instalación de la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, creada mediante Decreto Supremo N.° 037-2026-RE.

El encuentro en el Palacio de Torre Tagle reunió a los ministros de Estado y sus representantes. Asimismo, se contó con la presencia del asesor de alto nivel ad honorem para la visita del papa León XIV, el señor Raúl Diez Canseco.

Esta comisión tiene como finalidad determinar los lineamientos, estrategias y acciones necesarias para asegurar el correcto desarrollo del evento en Perú, articulando los esfuerzos de las distintas entidades del Estado involucradas.

Durante la sesión, el canciller presentó la organización y las responsabilidades de la comisión, y destacó la necesidad de trabajar de manera coordinada, eficiente y articulada para afrontar el desafío que representa la preparación de esta visita histórica. Asimismo, resaltó la especial trascendencia de la visita para el pueblo peruano refiriendo que la presencia de León XIV constituirá “una oportunidad para fortalecer los valores de diálogo, unidad y reconciliación nacional”.

La sesión permitió recoger los comentarios, y aportes de los titulares y representantes de los ministerios integrantes de la comisión, respecto de las responsabilidades que corresponderán a cada entidad en la preparación de la visita, así como de las prioridades que requieren atención inmediata para el éxito de la visita apostólica. Asimismo, se recibió el compromiso del sector privado para colaborar con el trabajo de esta comisión.

La visita apostólica del Papa al Perú se desarrollará del 11 al 16 de noviembre de 2026 e incluirá las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

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