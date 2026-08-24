Yo Soy Castings 2026: ¡Yma Sumac volvió por su revancha tras arduas clases de canto y dejó a todos paralizados!

Angie Yucra regresó al escenario para demostrar cuánto había mejorado desde su primera audición como Yma Sumac. Esta vez, la participante llegó caracterizada y con mayor preparación vocal, después de haber comenzado clases de canto con una profesora que la contactó por TikTok después de su audición.

Angie contó que actualmente estudia dos carreras, una universitaria y otra técnica, mientras reserva sus noches y fines de semana para continuar desarrollando su talento musical.

Tras escucharla interpretar a Yma Sumac, Ricardo Morán destacó su evolución y bromeó: “Si a la siguiente vuelta vuelves a venir en pijama o en buzo, me voy a molestar”. También le recomendó revisar algunos detalles de la voz original.

Por su parte, Jely Reátegui resaltó que ahora estaba a un buen nivel vocal, pero le pidió trabajar la parte actoral y aprender a “llenar el espacio con tu esencia y tu energía”. Finalmente, Angie recibió tres votos afirmativos y avanzó a la siguiente ronda.

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