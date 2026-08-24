Asesinan a líder Asháninka, Américo Pascuala, durante patrullaje de territorios protegidos de sospechosos

El líder indígena del pueblo Ashéninka, Américo Pascuala Tomisha, de 57 años, fue asesinado a balazos mientras protegía el territorio de su población contra presuntos terceros que extraían aceite de copaiba el 23 de agosto, informó la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aisdsep).

La Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) advirtió que el Apu y exjefe de la Comunidad Nativa Onconashari había denunciado con anterioridad la presencia de colonos y terceros dentro de su territorio, pero que lamentablemente sus llamados no fueron atendidos.

Pascuala identificó al grupo de sujetos con material presuntamente industrial para extraer aceite de copaiba de su territorio. Este encuentro terminó en un enfrentamiento en el que el Apu fue alcanzado por munición de arma de fuego, lo que acabó con su vida.

La ORAU exigió el inicio de las diligencias correspondientes y garantías para los líderes indígenas a los principales organismos del Estado, como la Fiscalía de la Nación, la Policía Nacional, El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la Defensoría del Pueblo.

Con la muerte Pascuala, se suman más de 60 líderes indígenas asesinados desde el 2012, lo que representa una exclusión del aparato de la seguridad estatal a las comunidades ancestrales.

Uno de los últimos casos que obtuvo justicia es del líder Kichwa, Quinto Inuma, quien fue asesinado el 30 de noviembre luego participar en un simposio de defensores ambientales en Pucallpa. Sus asesinos fueron condenadas hasta 35 años de prisión dependiendo de la responsabilidad que tuvieron.

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