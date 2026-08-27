Yo Soy Castings 2026: ¡Cantante de Nuevo Chimbote compartió escenario con Kalimba y ahora imita a J Álvarez!

Fher Burgos llegó desde Nuevo Chimbote para demostrar su talento como imitador de J Álvarez en los castings de Yo Soy. El participante contó que la música ha estado presente en su vida desde que era niño y que actualmente se dedica profesionalmente al canto.

El artista recordó una de las experiencias más especiales de su carrera: cuando Kalimba visitó Nuevo Chimbote, decidió llevar una pancarta para pedirle la oportunidad de cantar junto a él. Su iniciativa dio resultado y terminó compartiendo escenario con el reconocido cantante.

Durante su presentación, Fher interpretó a J Álvarez y recibió comentarios sobre su parecido vocal. El jurado destacó su seguridad y desenvolvimiento en el escenario, aunque también le recomendó trabajar en darle mayor peso y madurez a su voz para acercarse aún más al personaje.

Además, le recordaron que no es el único participante que busca interpretar al artista urbano en esta temporada.

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