Yo Soy Castings 2026: ¡Es editor de video de día y músico de noche para interpretar a Lenny Kravitz!

Jacfro llegó desde Trujillo para asumir nuevamente el reto de interpretar a Lenny Kravitz en los castings de Yo Soy. El participante contó que lleva una doble vida profesional: durante el día trabaja como editor de video y estratega de contenido, mientras que por las noches se dedica a la música.

El artista también recordó que ya había participado anteriormente en el programa con este mismo personaje y que logró avanzar hasta una de las etapas de selección, aunque finalmente no consiguió continuar. Esta vez decidió regresar con una propuesta renovada para demostrar cuánto ha trabajado su imitación.

Antes de subir al escenario, Jacfro explicó que siempre había querido interpretar a Lenny Kravitz y que incluso había pedido anteriormente que el personaje estuviera disponible para los castings.

Durante su presentación, el jurado destacó especialmente su actitud escénica, la caracterización y el manejo del personaje. También resaltaron que logró mantener una apariencia relajada mientras interpretaba, una de las características que identifican al reconocido artista estadounidense.

Además, consideraron que el timbre vocal está bien encaminado, aunque todavía puede acercarse más, mientras que su pronunciación en inglés recibió buenos comentarios.

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