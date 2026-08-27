Yo Soy Castings 2026: ¡Es de Tarma, pero estudia Ingeniería Industrial en Lima y llega para interpretar a Chechito!

Adrián Grijalva llegó desde Tarma para cumplir uno de sus objetivos musicales en los castings de Yo Soy. Aunque actualmente se encuentra en Lima estudiando Ingeniería Industrial, el joven contó que el canto forma parte de su vida desde que tenía apenas seis años.

Además de su carrera universitaria, Adrián decidió continuar preparándose en una academia de producción y escuela de voces. También tiene experiencia cantando en orquestas, pues anteriormente formó parte de una agrupación en Tarma y actualmente integra una orquesta en Lima, donde interpreta diferentes géneros musicales.

El participante aseguró que investigó a detalle al artista que eligió para esta oportunidad y llegó dispuesto a demostrar todo lo aprendido. Esta vez, asumió el reto de interpretar a Chechito, conocido por su particular estilo dentro de la música peruana.

La diferencia entre su conversación inicial y su presentación llamó la atención del jurado, pues al momento de cantar Adrián mostró una transformación en su actitud y logró acercarse al estilo del artista.

El jurado destacó que canta muy bien y tiene una propuesta interesante, aunque le recomendaron controlar un poco más el volumen de su voz para adaptarse mejor al espacio de presentación.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!