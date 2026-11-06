Yo Soy Castings 2026: Cantó bien como Luigi Suárez, pero no como “Jean Carlo Centeno”
Luigi Suárez vino a imitar a “Jean Carlo Centeno”. En su presentación, el participante buscó convencer al jurado con la potencia de su voz, la técnica vocal y su entrega en el escenario. Sin embargo, hubieron varios puntos en contra que fueron señalados en la devolución.
Ricardo comenzó diciendo: “Te escucho cantar, pero te escucho cantar a ti. Es un cover de una canción de Jean Carlo Centeno. Yo voy a decir que no”.
Por otro lado, Cachín no estuvo de acuerdo, ya que consideró que si percibió el parecido en su imitación. Finalmente, todo recayó en la decisión de Jely, quien comentó: “Me están faltando llegar al timbre, a la potencia vocal, a las inflexiones, a la actuación del personaje. Pero, cantas muy bien y te debe ir muy bien en tu orquesta. Pero, no hay imitación (…) Te voy a decir que no”, terminando por agradecer en presentarse al casting.
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