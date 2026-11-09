Yo Soy Castings 2026: Cumbiambera se la juega con una balada de Laura Pausini y conquista al jurado

La concursante llegó al escenario confesando que normalmente se dedica a cantar cumbia y que su presentación como Laura Pausini era un experimento para probar su versatilidad en la balada.

Jely Reátegui le otorgó el primer “sí” destacando su buena potencia vocal, aunque le sugirió plantarse más en escena. Por su parte, Ricardo Morán celebró el riesgo y le dio el voto definitivo entre risas: “Tu cantas cumbia, te mandas y fue un experimento interesante porque cantas bien y tienes potencia, pero tu voz decía balada y tus caderas cumbia”.

Con el doble respaldo del jurado, logró su pase a la siguiente ronda.

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