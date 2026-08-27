Yo Soy Castings 2026: ¡El jurado tenía dudas con Bad Bunny, pero una segunda canción lo cambió todo!

Desde Trujillo, llegó Carlos Rey contando que actualmente apuesta el 100 % de su tiempo a la música propia. Esta vez, decidió asumir el reto de imitar a Bad Bunny.

Durante su primera presentación, interpretó “Eo”, pero Ricardo Morán notó algunas desafinaciones en la parte melódica y decidió detenerlo. “Nos estaba yendo mejor en la parte rapeada”, señaló el jurado, aunque Cachín rápidamente le dio su voto de confianza y pidió escuchar una segunda canción.

Carlos interpretó “TURiSTA” y logró despejar las dudas. Ricardo también le otorgó el sí, mientras que Amy Gutiérrez reconoció que su decisión habría sido diferente de no haber tenido esta segunda oportunidad. Finalmente, Carlos Rey consiguió tres sí y pasó a la siguiente ronda de Yo Soy 2026.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!