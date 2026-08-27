Conferencia Episcopal Peruana alerta por falsas publicaciones que ofrecen bendiciones del papa León XIV a cambio de dinero

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) alertó sobre publicaciones y anuncios en redes sociales que usan, sin autorización, su nombre, logotipo e imagen para pedir dinero a cambio de supuestas bendiciones del papa León XIV.

CEP desmiente publicaciones sobre encuentros pagados con el Papa

La CEP aclaró que estas publicaciones son falsas y no cuentan con su autorización. Además, recordó que no cobra ni solicita pagos para acceder a bendiciones, encuentros, fotografías o actividades con el Santo Padre.

La institución pidió a la ciudadanía no dejarse engañar y verificar cualquier información en sus canales oficiales. También señaló que las consultas pueden realizarse a través del correo prensa@iglesiacatolica.org.pe.

La CEP rechazó el uso de la fe y de la imagen de la Iglesia o del papa para engañar a los fieles y obtener dinero.

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