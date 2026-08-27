ANGR pide fortalecer el diálogo entre Congreso, Ejecutivo y gobiernos regionales ante el fenómeno El Niño

A través de un pronunciamiento, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) expresó su preocupación por los hechos ocurridos durante una jornada de supervisión de trabajos de prevención en Lambayeque, donde se registró un enfrentamiento verbal entre el gobernador regional Jorge Pérez Flores y el diputado Javier Castro Cruz.

La organización, que representa a los 25 gobiernos regionales del país, hizo un llamado a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y a la Mesa Directiva del Congreso para garantizar un escenario de respeto en las relaciones intergubernamentales.

En ese sentido, señaló que la Semana de Representación no debe convertirse en un espacio de amenazas, confrontaciones, hostigamiento o presión política contra autoridades regionales y municipales por asuntos que corresponden al Gobierno Nacional.

PIDEN PRIORIZAR LA ATENCIÓN

La ANGR sostuvo que la magnitud de la emergencia exige que el Gobierno Nacional, el Congreso, los gobiernos regionales y los gobiernos locales actúen con “sentido de Estado” y dejen de lado intereses partidarios y confrontaciones políticas.

Asimismo, destacó que los gobiernos regionales han mantenido la continuidad de sus servicios, impulsado inversiones descentralizadas y promovido proyectos pese a la crisis política y los cambios de gobierno y de gabinetes ministeriales registrados en los últimos años.

La organización también informó que las regiones vienen apoyando al Ejecutivo en labores de descolmatación y limpieza de cauces de ríos, para lo cual han puesto a disposición maquinaria, combustible y personal.

Finalmente, la ANGR recordó que las grandes obras e intervenciones de prevención y respuesta frente al Fenómeno El Niño son competencia del Gobierno Nacional y sus organismos correspondientes. Por ello, pidió que cada nivel de gobierno asuma las responsabilidades que le corresponden y que las acciones de fiscalización contribuyan a acelerar las intervenciones pendientes y garantizar los recursos necesarios.

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