Yo Soy Castings 2026: ¡De vender en los buses a sorprender con su voz lírica al imitar a Yma Sumac!

Annie Chacón, desde Chorrillos, llegó al escenario con una historia marcada por la música y la perseverancia. La participante contó que se dedica a vender en los buses y que también canta de manera lírica, una actividad que comenzó como un juego y que aprendió principalmente de forma autodidacta.

Caracterizada como Yma Sumac, sorprendió al jurado con sus agudos y registros vocales, pese a no haber llevado una formación extensa en canto lírico. Ricardo Morán destacó que alcanzar esas notas sin años de entrenamiento era algo “prodigioso”, aunque le recomendó buscar ayuda profesional para perfeccionar su técnica. Por su parte, Jely Reátegui señaló que debía trabajar el manejo de su cuerpo y aprender a proyectar desde la calma para evitar que sus movimientos afecten su voz. “Tengo ilusión de volver a escucharte con eso integrado”, comentó antes de darle su voto.

Finalmente, Cachín, resaltó el talento natural de Annie y la animó a aprovecharlo. Con los tres jurados a favor, ella pasó a la siguiente ronda.

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