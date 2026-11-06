Yo Soy Castings 2026: Economista dejó su trabajo y ahora pasó de ronda como “Myriam Hernández”
Diana Vera vino a cantar como ”Myriam Hernández”. La participante contó cómo dejó su trabajo como economista en un banco hace nueve años para dedicarse por completo a la música. En su presentación, demostró que no se equivocó en su decisión: brilló con su talento para el canto y, según el jurado, atinó con la elección del personaje.
Ricardo Morán comentó: “Muy bien, un timbre muy parecido, una buena técnica de canto (…) Falta un cachito más de telenovela, pero te he visto usar las manos como las usa ella. Me ha gustado mucho tu audición, yo te voy a decir que sí”.
De igual forma, Jely Reátegui dijo: “Me ha gustado mucho también (…) Has estado un poco más como en tu sitio, pero has podido interpretar con el resto del cuerpo y eso está bien. Cuidado con algunos melismas”. A pesar de lo observado, dio el segundo “sí” de la mesa y le otorgó el pase a la siguiente ronda de Yo Soy.
¿Logrará “Myriam Hernández” sumar más telenovela a su interpretación en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá esta participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.
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¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!