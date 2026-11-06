Yo Soy Castings 2026: “Eduardo Franco” regresó a Yo Soy con gran experiencia de competencia
Jaime Consuelo interpretó a “Eduardo Franco”. Antes de su presentación, Ricardo Morán reconoció al participante: “No solamente ha audicionado, sino también ha estado en competencia, en conciertos”, y añadió: “En batallas también”. Así, Jaime contó su paso por Yo Soy y el jurado tuvo mucha expectativa en su nueva actuación.
Al terminar, Lita Pezo comentó: “Hay cierto parecido en la voz. Ten mucho cuidado en las partes donde él hace estos fraseos, estos medios quiebres. Voy a decirte que sí”.
De la misma manera, Ricardo Morán dio el segundo “sí”, aunque señaló que sintió que gritaba al cantar y que eso por momentos no fue placentero.
¿Logrará “Eduardo Franco” cuidar sus fraseos y evitar los gritos en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.
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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!