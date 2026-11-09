Yo Soy Castings 2026: Empezó con problemas de afinación y terminó sorprendiendo como Chris Cornell

El vocalista de “Extremo Rock Band” y diseñador gráfico, Ricardo Leyva, se presentó al programa para interpretar a Chris Cornell, vocalista de Audioslave. Durante la evaluación, su inicio desatinado encendió las alarmas, pero logró encarrilarse de forma drástica en la segunda parte del tema.

Sorprendido por el cambio, Ricardo Morán le pidió escuchar una segunda canción para terminar de evaluar su rango vocal, concluyendo finalmente: “Por momentos entras en la nota y por otros no, practica y vuelve por favor”.

Con esa indicación, Ricardo no logró pasar de ronda en esta oportunidad.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!