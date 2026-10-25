Yo Soy castings 2026: Empresario gastronómico llegó para imitar a Carlos Soraluz de Grupo 5

El escenario recibió a George Farías, un emprendedor dueño de un restaurante especialista en ceviche y líder de su propia agrupación musical, Orquesta Clave 1. El participante llegó decidido a rendir tributo a Carlos Soraluz, una de las voces más emblemáticas en la historia del Grupo 5.

Sin embargo, antes de iniciar su interpretación, su aspecto físico generó la curiosidad de Ricardo Morán: “¿Por qué la peluca? Mientras cantabas revisé todas las fotos de Carlos y en todas aparece con el pelo casi rapado, cortito”.

Después de quitarse la peluca y mostrar su look real, Ricardo Morán analizó el timbre vocal del participante: “Eso está mejor, de timbre estamos cercanos”. La presentación dejó comentarios divididos, sin embargo, logró pasar a la siguiente etapa del programa.

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