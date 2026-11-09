Yo Soy Castings 2026: ex imitador de Rubén Blades se reta interpretando a Juan Luis Guerra

Con experiencia previa en el programa e imitaciones trabajadas como Rubén Blades, Miguel Sánchez retornó al escenario para probar suerte caracterizando a Juan Luis Guerra.

Jely Reátegui le dio un “no” tras considerar que le falta profundizar en la alegría y el sabor del personaje, señalando que aún falta trabajo técnico.

Sin embargo, Lita Pezo le dio un “sí” destacando su base sólida a pesar de golpear en los agudos, mientras que Cachín bromeó con que por momentos se le salía Rubén Blades pero terminó dándole el voto decisivo para que pase a la siguiente ronda.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!