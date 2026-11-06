Yo Soy Castings 2026: “Flor Pucarina” le dedicó a Ricardo una triste frase de la canción

Leidy Laura Requena vino a cantar como “Flor Pucarina”. En su presentación, la participante demostró su dominio con el género del huayno, su forma de cantar e interpretación, además de lucirse con su caracterización para la imitación del personaje. Tanto fue su entrega, que al cantar la línea: “Nadie podrá quererte”, haciendo que Ricardo se sienta herido y dejando un momento divertido en el casting.

Además, Morán le encantó su actitud, técnica y entrega, le preocupó las notas largas en la canción que pueden terminar en alguna desafinación, así coincidió el resto del jurado. Pero, fuera de ello, consideraron una excelente presentación, dando un “sí” unánime, otorgando el pase a la siguiente ronda de la competencia.

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