Yo Soy Castings 2026: ¡Fue campeón regional de atletismo y ahora busca imitar a The Weeknd!
David Da Costa llegó a los castings de Yo Soy para presentar su imitación de The Weeknd, un artista al que viene preparando desde hace aproximadamente un año y medio.
Aunque nació en Iquitos, actualmente vive en Lima desde hace diez años y trabaja como asesor de ventas, cumpliendo también funciones relacionadas con logística y almacén. Sin embargo, su vida siempre ha estado marcada por dos grandes pasiones: el canto y el deporte.
David contó que durante su adolescencia fue dos veces campeón regional de atletismo y que, posteriormente, participó en campeonatos nacionales de lucha libre brasileña, disciplina en la que también consiguió importantes resultados.
Su acercamiento a The Weeknd comenzó después de asistir a un karaoke con sus amigos, quienes le comentaron que su voz tenía cierto parecido con la del cantante. Desde entonces decidió prepararse antes de presentarse en el programa y tomó clases de canto, incluyendo un trabajo más personalizado con un vocal coach.
Tras escucharlo, el jurado destacó que su timbre está cercano al del artista, aunque le recomendó trabajar en la afinación, la consistencia vocal y algunos aspectos técnicos de su interpretación.
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