Yo Soy Castings 2026: “No hay imitación”: la dura frase de Ricardo Morán a “Luis Fonsi”

Víctor Pozo vino a cantar como “Luis Fonsi” con su hit mundial, “Despacito”. Al decir a quién venía a imitar, Jely Reátegui celebró haber acertado con su personaje, pero al escucharlo, el jurado no tuvo buenos comentarios sobre su casting.

Jely Reátegui comentó que logró cantar bien, pero que para llegar al timbre del cantante le cuesta mucho esfuerzo, por lo que en algunos momentos no llega a la nota de la canción. Así dio el primer “no” de la mesa.

Ricardo Morán dijo: “No hay imitación. Tu voz es diferente (…) Siento que has venido como a probar si hay agua en la piscina, has metido tu pie y así no hay que venir a este casting”. Con ello dio el segundo “no” al participante.

¿Volveremos a ver a Víctor con una nueva imitación? ¿Quién será el próximo en llegar al set para convencer al jurado? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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