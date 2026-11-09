Yo Soy Castings 2026: Imitador de Christian Yaipén llega al set por promesa a su familia

Motivado por sus dos hijos y su familia, Joseph Zapata llegó al escenario contando que se dedica por completo a la música mediante una orquesta digital y realizando shows infantiles como animador.

A pesar de su entusiasmo, en la evaluación no corrió con buena suerte. Ricardo Morán fue directo al señalar que “cantas bien, pero su timbre es distinto, no veo imitación”.

A su vez, Lita Pezo lo invitó a seguir cantando, aconsejándole que si desea seguir intentándolo debe fijarse bien en dónde respira y frasea el vocalista de Grupo 5. El jurado le dio un “no” y Joseph quedó fuera de la competencia.

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