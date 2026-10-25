Yo Soy castings 2026: Imitador de Christian Yaipén volvió al escenario de audiciones en solitario
Tras una experiencia previa donde se presentó junto a una agrupación completa (Grupo 5), Cristhofer Luis volvió al casting de manera individual para asumir nuevamente el reto de imitar a Christian Yaipén.
Al momento de la evaluación, Jely resaltó aspectos positivos: “has incorporado más elementos que te dan mayor presencia sobre el escenario”.
No obstante, las observaciones sobre el timbre vocal fueron determinantes para Ricardo Morán: “Está muy oscuro, ancha, gruesa, sin matiz y no se parece”. El jurado invitó al participante a seguir practicando con otro personaje.
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