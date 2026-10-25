Yo Soy castings 2026: Imitador de Daddy Yankee vuelve a audicionar por segunda vez, ¿lo logró?

Decidido a sacarse la espina de su primer intento, Nano volvió al escenario para ponerse nuevamente en la piel del “Big Boss”, Daddy Yankee. En esta oportunidad, el participante llegó con un trabajo de caracterización más elaborado.

Pese a la mejora en su vestuario y actitud, Jely Reátegui comentó sobre su desempeño: “Eres bueno para el género y me gusta tu desenvolvimiento, pero creo que no es el personaje, está muy chiquito todo”.

En esa misma línea, Ricardo Morán complementó las observaciones técnicas respecto a las exigencias que demanda imitar al puertorriqueño: “Hay elementos que te hacen funcionar para este género, pero no para Daddy Yankee”. Pese a los buenos comentarios, Nano no logró pasar a la siguiente etapa.

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