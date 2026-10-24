Yo Soy castings 2026: Imitador de Diego Torres llega al set tras 14 años de trayectoria musical

Con 14 años de trayectoria en el ámbito musical y un camino como cantautor, Juani llegó al escenario para imitar al cantante argentino Diego Torres.

Lita Pezo fue sincera al momento de darle su devolución: “Al color de Diego le falta mucho. Te escucho a ti y creo que deberías darle más fuerza a tu carrera propia y a tus canciones”.

Aunque Carlos Alcántara “Cachín” reconoció que por momentos se lograba percibir cierto matiz en el timbre, el esfuerzo no fue suficiente para alcanzar el nivel requerido.

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