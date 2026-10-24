Miguel Torres dice que hubo un “error material” en la ley de facultades y dispone una fe de erratas

El presidente del Senado, Miguel Torres, admitió que hubo un “error material” en la publicación de la Ley N.° 32743 en el diario oficial El Peruano, norma que delega facultades al Poder Ejecutivo para legislar durante 90 días calendario en materia de seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño.

“Se ha identificado un error material en el encabezado, donde se consignó «Senado» en lugar de «Congreso». He dispuesto que se tramite la fe de erratas correspondiente de inmediato”, señaló el parlamentario fujimorista en un comunicado difundido este sábado 24 de octubre.

“Corregir lo que corresponde también es un deber y una muestra de respeto a quienes representamos, a la transparencia y la institucionalidad”, añadió Torres.

Un día antes de este pronunciamiento, el presidente del Senado había afirmado en sus redes sociales que la autógrafa fue remitida al Gobierno conforme a la Constitución y al Reglamento del Senado. Había sostenido que “el procedimiento seguido se encuentra dentro del marco normativo vigente”.

¿QUÉ PASÓ CON LA LEY?

La publicación de la Ley N.° 32743, que delega al Poder Ejecutivo 27 facultades legislativas, generó una controversia jurídica porque el documento consignaba al Senado, y no al Congreso, como emisor de la norma.

La bancada del Partido del Buen Gobierno rechazó la publicación por “presentar evidentes y graves errores de forma”. “Quien da las leyes es el Congreso, no el Senado. Este último solo se encarga, como lo prevé el tercer párrafo del artículo 105 de la Constitución, de remitir las autógrafas de ley para su promulgación. Pero remitir no es lo mismo que dar una ley”, sostuvo la agrupación.

La bancada exigió a Torres que corrija “de inmediato este error”. “No se puede tolerar este antecedente que no solo es contrario a la Constitución, sino a los principios de separación de poderes, deliberación pública y lealtad constitucional que inspiran nuestra convivencia democrática”, señaló.

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, también envió un oficio a Torres para que se corrija la publicación. “La manifestación de voluntad del Congreso de la República reside en sus dos Cámaras y, en el caso del procedimiento legislativo, esta atribución es compartida por cada Cámara”, indicó.

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