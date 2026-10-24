Nuevo friaje iniciará este domingo 25 de octubre: ¿Qué regiones serán afectadas?

Un nuevo evento meteorológico afectará las condiciones climáticas de la Amazonía peruana a partir de este domingo. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre el arribo del decimotercer friaje del año, un fenómeno que provocará lluvias de moderada a fuerte intensidad, descargas eléctricas, ráfagas de viento e incrementos en la cobertura nubosa en diversas regiones.

La masa de aire frío hará su ingreso al país mediante la zona sur oriental, impactando directamente a los departamentos de Puno, Madre de Dios y Cusco. Posteriormente, el sistema continuará su desplazamiento en dirección hacia la selva central, registrando ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora, según la autoridad meteorológica.

Este tipo de fenómeno se genera por el desplazamiento de masas de aire frío procedentes de la Antártida hacia el continente sudamericano. El Senamhi precisó que la presencia de abundante nubosidad durante estos episodios origina una reducción significativa de los valores máximos del día, comenzando habitualmente con precipitaciones y tormentas eléctricas que se trasladan paulatinamente de sur a norte.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS

Respecto a las condiciones nocturnas, el organismo meteorológico prevé que las marcas mínimas desciendan hasta valores cercanos a los 19 °C en los sectores de la selva sur. Por su parte, en las jurisdicciones de la selva central, se aguarda que los registros nocturnos se mantengan en un rango entre los 18 °C y los 21 °C durante el transcurso del evento.

En relación a las temperaturas diurnas, las estimaciones oficiales señalan que los valores máximos rondarán los 29 °C en las zonas del sur del territorio selvático. Asimismo, para la selva central se anticipan valores diurnos reducidos que bordearán los 27 °C.

Según los análisis y proyecciones del ente estatal, el impacto de esta masa de aire frío sobre la Amazonía culminará el martes 27 de octubre, momento en que finalizarán las condiciones asociadas a este decimotercer friaje del periodo anual.

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