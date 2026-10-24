Autorizan viaje de Carlos Espá a España y El Salvador para acompañar a Keiko Fujimori

El Ministerio de Relaciones Exteriores autorizó el viaje a la ciudad de San Salvador y al municipio de Tecoluca, en El Salvador, del miércoles 28 al sábado 31 de octubre para acompañar a la presidenta Keiko Fujimori en su visita oficial a ese país, que se realizará el 29 y 30 de este mes. Para ello se ha destinado 24,869.56 soles que se invertirán entre pasajes aéreos y viáticos

Como se recuerda, el Senado oficializó la autorización para que la presidenta Keiko Fujimori viaje a El Salvador del 28 al 31 de octubre de 2026. La visita oficial incluye una reunión privada con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, así como encuentros de trabajo con autoridades de Justicia y Seguridad Pública, Educación y Salud. La resolución legislativa que permite su salida del país fue publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de octubre.

La agenda presidencial contempla visitas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad, además de un recorrido por una escuela emblemática y el Hospital Rosales. Estas actividades se desarrollarán principalmente el 29 y 30 de octubre, con el objetivo de conocer las experiencias salvadoreñas en seguridad, educación y salud.

ESPÁ TAMBIÉN VIAJARÁ A ESPAÑA

El canciller también acompañará a la mandataria a España para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se desarrollará del 2 al 6 de noviembre. Espá viajará a Madrid, del domingo 1 al viernes 6 de ese mes. En este caso, se invertirá 24,869.56 soles.

En este evento, Fujimori participará de una sesión plenaria, reuniones bilaterales con otros mandatarios y altas autoridades, además de actividades protocolares y encuentros empresariales. Durante sus ausencias, el primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta, quedará a cargo del despacho presidencial, mientras que el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, hará los mismo con Relaciones Exteriores.

Esta autorización también incluye un viaje a Portugal. El ministro fue invitado a realizar una visita oficial a la ciudad de Lisboa, el 2 de noviembre, y a ser orador principal en la edición 2026 del Foro EuroAmérica, el 2 y 3 de ese mes.

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