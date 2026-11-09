Yo Soy Castings 2026: Imitador de Faraón Love Shady regresa como Canserbero

Junior Escobar volvió al escenario de Yo Soy tras su audición del año pasado como Faraón Love Shady, quien actualmente se dedica a hacer batallas en vivo en redes sociales de 9 p.m. a 2 a.m.

Tras su caracterización de como Canserbero, Carlos Alcántara le indicó que “hay que tener un poco más de control para este personaje, pero me ha gustado”.

Por su parte, Lita Pezo le sugirió creérsela un poco más, destacando que el cambio de voz habla de su capacidad y dicción, aunque admitió que por momentos no le entendió la letra. Al final, el jurado votó a favor y Junior logró su pase a la siguiente ronda.

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