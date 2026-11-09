Yo Soy Castings 2026: Imitadora de Leslie Águila llega al set por su hermano

Animada por su hermano guitarrista, Sofía Adriano llevó la cumbia al escenario de Yo Soy buscando un cupo en la competencia tras su experiencia en diversas agrupaciones tropicales.

A pesar de su soltura y bonita voz, Jely Reátegui fue clara al momento de la devolución: “Cantas muy bonito pero el timbre no está tan parecido, tienes condiciones pero todavía no es el momento”.

Al no alcanzar la similitud vocal requerida para el personaje, Sofía quedó fuera de la competencia.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!