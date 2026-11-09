Yo Soy Castings 2026: Imitadora de ‘Madonna’ vuelve a intentarlo, ¿convenció al jurado?

Leona Fénix regresó al casting para imitar al mismo personaje de la temporada pasada, destacando su faceta como animalista, su amor por los gatos y su experiencia como vocalista en una banda de rock.

Ricardo Morán le dejó una minuciosa observación técnica: “Cuando quieren imitar a Madonna es como el Super Bowl de las imitaciones, es una artista específica y tenemos tatuados sus movimientos y voz. Siento que está separada tu voz y tu cuerpo, cuando estás parada tu voz se parece más”, aconsejándole botar menos aire para ocupar mejor el cuerpo.

Pese a la exigencia, el jurado valoró su entrega y le dio el pase a la siguiente fase.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!