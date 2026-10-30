Yo Soy Castings 2026: Jely y Ricardo coincidieron: “Marciano Cantero” debe preparar más su imitación
David Otazú vino a imitar a “Marciano Cantero” con la canción “La muralla verde”. Tras presentarse con su guitarra eléctrica, el jurado estuvo atento y habló en medio de la presentación con el fin de tomar la mejor decisión. Al terminar la audición, le compartieron su devolución con varios puntos por mejorar.
En primer lugar, Jely Reátegui le deseó que le vaya bien en su carrera musical, pero consideró que la imitación no fue buena y dio el primer “no” del jurado.
Por otro lado, Carlos Alcántara recordó al imitador finalista del programa, Gael García, quien tuvo un exitoso paso, y le pareció difícil no compararlos. A pesar de ello, le gustó su audición y dio el primer “sí”.
Ricardo Morán estuvo de acuerdo con Jely: dijo que debe preparar más la imitación y dio el segundo “no”, lo que dejó al participante sin el pase a la siguiente ronda de Yo Soy.
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